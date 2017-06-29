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Beşiktaş amatör şubelerde küçülüyor

Beşiktaş'ta yönetim amatör branşlarda küçülmeye gidecek. Ekonomik tedbirler çerçevesinde erkek voleybol ve kadın basketbol şubeleri faaliyetlerini donduracak. Tarihi başarılarla dolu erkek hentbol şubesinin de bütçesi büyük oranda azaltılacak.
19:5829 Haziran 2017
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Beşiktaş amatör şubelerde küçülüyor

Beşiktaş önümüzdeki sezondan itibaren amatör şubelerde küçülme kararını hayata geçiriyor. DHA’nın haberine göre yönetim ekonomik tedbirler çerçevesinde bir çok amatör şubenin faaliyetini donduracak. Bu şubeler arasında erkek voleybol ve kadın basketbolun dondurulma durumu büyük oranda netlik kazanırken kadın voleybol şubesi ile ilgili kesin karar ilk yönetim toplantısında verilecek.

Tarihi başarılarla dolu olan ve Türkiye’yi domine eden hentbol şubesinin ise bütçesinde büyük oranda kesintiye gidileceği öğrenildi. Sadece erkek basketbol şubesi faaliyetlerine sponsor desteği ile devam ederken boks, güreş, atletizm, briç gibi diğer şubelerin durumu da yine yönetim toplantısında değerlendirilecek.

Bu gelişmelerin ardından Erdal Karacan, Beşiktaş amatör şubelerindeki görevinden istifa etti.

29 Haziran 2017 Beşiktaş`ta Erdal Karacan istifa etti! Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Karacan, amatör şubelerdeki görevinden ayrıldı.. İlgili Haberi Oku

Etiketler
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Son güncelleme: 20:08 | 29.06.2017
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