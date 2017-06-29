Belhanda, Galatasaray için yola çıktı!
Galatasaray'ın yeni transferi Younes Belhanda, sarı-kırmızılı kulübe imza atmak için İstanbul'a doğru yola çıktı.
Galatasaray’ın Gomis’ten sonra ikinci transferi olan Younes Belhanda, İstanbul’a geliyor… Havalimanındaki fotoğrafı paylaşılan Faslı futbolcu, Marsilya şehrinden çıktığı yolculuk sonrasında 16:20’de İstanbul’da olacak.
Gomis’i büyük coşkuyla karşılayan sarı-kırmızılı taraftarların, Belhanda’yı da karşılaması bekleniyor.
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Son güncelleme: 12:38 | 29.06.2017