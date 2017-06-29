Bafetimbi Gomis: Yarım kalan hikayemi tamamlıyorum

Podolski'nin ayrılmasının ardından forvet arayışlarını Bafetimbi Gomis ile sonlandıran ve Fransız golcüyle anlaşan Galatasaray, uzun süredir aradığı golcüyü buldu. Gomis de Galatasaray'a yaptığı jestle transferini ne kadar çok istediğini herkese gösterdi.

Galatasaray’ın uzun uğraşların ardından kadrosuna kattığı Bafetimbi Gomis, “Yarım kalmış bir hikaye bu… Üç sene önce Galatasaray’a transferim kesin gibiydi. Ancak son anda gerçekleşmedi. Bu yüzden teklif geldiğinde çok duygulandım” dedi.

Şüphesiz Galatasaray için Gomis’te karar kılmak hiç de kolay değildi. Çünkü 3 sene önce de gündeme gelmiş ama o dönem Teknik Direktör Prandelli, Pandev’i istemişti. Aradan geçen 3 yıl sonunda yine Gomis sesleri yükseldi ancak bu kez bonservisi de elinde değildi. Ancak mevcut adaylar arasında Tudor, Fransız golcüyü beğendi. Yalnız bu kez de kalbiyle ilgili geçmişte yaşadığı sorunlar vardı kafaları karıştıran…

‘HER TESTE HAZIRIM’

Aslında sarı-kırmızılıları etkileyen süreç de böyle gelişmişti. Çünkü bu seviyede bir isim testleri kabul etmeyebilirdi. Sportif Direktör Cenk Ergün’e, “Benim böyle bir sorunum var. Ancak bu futbol oynamama engel olacak bir durum değil. Bütün testlere girebilirim” diyerek ne kadar istekli olduğunu gösterdi. Yapılan testler sonunda oynamasına mani bir durum olmadığı anlaşıldı.

Gomis anlaşma sağlanır sağlanmaz da yöneticilere, “Yarım kalan hikayemi tamamlıyorum… Galatasaray’da oynayacağım için heyecanlı ve bir o kadar mutluyum” ifadelerini kullandı…