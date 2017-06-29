Bafetimbi Gomis Galatasaray taraftarına söz verdi

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Twitter'da bir taraftarın kendisine sorduğu "Şampiyon olursak saçlarını keser misin?" sorusuna "Evet, şampiyon olursak ve en az 20 gol atarsam saçlarımın en azından yarısını keseceğim" şeklinde yanıt verdi.

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk hedefleyen ve bu yönde transferde oldukça hızlı günler geçiren Galatasaray’ın yeni golcüsü Bafetimbi Gomis için bugün imza töreni düzenlendi. Törenin ardından taraftarlar Twitter’da başlatılan #AskGomis etkinliğiyle Fransız golcüye sorularını iletti.

Bafetimbi Gomis`in sözleşme detayları KAP`a bildirildi Galatasaray'ın Swansea'den transferi Bafetimbi Gomis için imza töreni düzenledi. Oyuncun sözleşme detayları da KAP'a bildirildi. İlgili Haberi Oku

Twitter’da @galaturqia isimli bir kullanıcı Gomis’e “Şampiyon olursak saçlarını keser misin” diye sordu. Gomis ise soruyu tebessümle karşıladı ve yıllardır imajını oluşturan saçlarını kesmek için çıtayı yükseltti. 31 yaşındaki golcü “Evet, şampiyon olursak ve en az 20 gol atarsam saçlarımın en azından yarısını keseceğim” ifadelerini kullandı.