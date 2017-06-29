Aykut Kocaman’dan futbolculara: Unutmayın, burası Fenerbahçe!

Sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, oyuncularını hem fiziksel hem de mental olarak hazırlıyor.

İrfan YİRMİBEŞ – SÖZCÜ / Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, öğrencileriyle ilk toplantısını yaptı. “4 yıl sonra tekrar buradayım” diyen deneyimli çalıştırıcı, şöyle konuştu: “F.Bahçe, futbol branşı özelinde olmasa bile dünyanın en büyük spor kulübüdür, bunu unutmayın. Burada her zaman şampiyonluk beklenir. Bu, kulübün yarışma kimyasında var. Son zamanlarda futbolda beklentilerin uzağında kalındığı için size düşen görev ve sorumluluk çok ağır. Sahada da dışarıda da hep birbirimize yakın duracağız. Bizim oynadığımız seviyelerde beklentiler çok yüksektir. Hata mutlaka olacak ama biz, hatalarımızı düzelterek adım adım en iyiye ulaşacağız. Futbol, yeteneğin yanında tutku ile yapılan bir spordur. Futbol tutkunuzu görmek istiyorum.”