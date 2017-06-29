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Aykut Kocaman Fernandao’ya kilo şartı koydu!

Yeni sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de, Brezilyalı golcü Fernandao'nun fazla kiloları oldukça dikkat çekti.
15:0429 Haziran 2017
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Aykut Kocaman Fernandao’ya kilo şartı koydu!

İdmanların başlamasıyla takım bir araya gelirken, tatilde formunu koruyup koruyamayanlar da hemen kendini belli etti. Kilolarıyla öne çıkan isim ise Jose Fernandao oldu. 1.92’lik oyuncu geçen sezon kampa 96 kilo gelmişti. Pereira, 90 kiloya inmesini zorunlu kılmıştı.

90 kiloya kadar inse de hiç fit olamayan Fernandao bu kez de tüm sınırları zorladı. Sezon açılışına 102 kilo geldi. Sow’un kadroda olmayacağı, Emenike’nin istenmediği ortamda Persie’yi zorlayacak tek isim olması beklenen Brezilyalı’ya Kocaman 88 kiloya inmesi şartı koştu.

Fernandao’nun 11 Temmuz tarihinde başlayacak olan yurt dışı kampına kadar 14 kilo vermesi gerek. Kampın başlamasına 12 gün kalması nedeni ile Fernandao’nun günde 1166 gram vermesi gerekiyor.

(Sabah)

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Etiketler
antrenman Aykut Kocaman Fenerbahçe fernandao kilo
Son güncelleme: 15:47 | 29.06.2017
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