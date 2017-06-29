Antalyaspor’da menajer vurgunu

Habertürk yazarı Atilla Türker, Antalyaspor'da transfer için menajerlere ödenen paralarla ilgili ilginç bilgiler verdi.

İşte Atilla Türker’in yazısı;

Kulübümüzün adı Antalyaspor. Belirteyim. Antalyaspor'un 2013 ile 2016 yılları arasında menajerlere ödediği toplam ücret günümüzün parasıyla 25 milyon lira… Evet… Menajerlere ödenen ücret… Günümüzün parasıyla… 25 milyon lira. Dönen…Döndürülen… Ve de fütursuzca indirilen paranın büyüklüğüne bakar mısınız!Antalyaspor'da hangi futbolcuya ne ödenmiş, hangi menajere ne verilmiş, hepsini tek tek yazabilirim.İzninizle… Guilherme Milhomem Gusmao'dan başlayayım. 2 yıl önce transfer edildi. Bu futbolcunun cebine giren toplam para 1 milyon 56 bin lira. Peki, menajerlere ödenen para ne? 2 milyon 227 bin lira. Şaka gibi… Ne şakası, korkunç! Korkunç ötesi… Menajerlere ödenen para, futbolcuya ödenen paranın 2 katından bile fazla. Detaya da gireyim. Brazil Sport adlı menajerlik firmasına 1 milyon 216 bin lira… El Reda Menagement firmasına da 1 milyon 11 bin lira ödenmiş gözüküyor.İnsaf… Dünyanın neresinde görülmüş acaba böyle bir cambazlık!Yeryüzündeki en gaddar menajerlerin bile yüzde 10 oranında komisyon aldığı bir mecrada… Ortada yüzde 210 oranında bir şey var… İnsan ne diyeceğini de bilemiyor. Bu iş artık komisyon almaktan ve vermekten çıkmış, başka kapsamlar içine girmiş!

Devam edeyim. Ramon Motta… Bu futbolcunun cebine giren toplam para 933 bin lira… Peki bu futbolcu için menajerlere ödenmiş gözüken para ne? Toplam 1 milyon 686 bin lira… Motta'ya verilen paranın neredeyse 2 katı. Hangi menajerlere mi ödenmiş bu 1 milyon 686 bin lira? 708 bin lirası Coach Sport Menagement firmasına… 978 bin lirası da Mec Menagement firmasına.ırada kim var? Ondrej Celustka… Bu oyuncunun cebine giren toplam para 1 milyon 535 bin lira… Peki, menajere verilen para ne? 1 milyon 364 bin lira… Futbolcunun aldığı parayla menajere ödenen ücret neredeyse aynı! Hangi menajerlik firması mı bu? BESD Sport Menagement.Elimde onlarca vaka var. Ama ne yazık ki bana ayrılan bölüm bu kadar. Birilerine haksızlık yapmamak adına belirtmem gerekiyor. Antalyaspor'da söz konusu süreçte yani 2013 ile 2016 yılları arasında kulüp başkanlığı koltuğunda Gültekin Gencer oturdu. Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı ise Nafiz Tanır idi.

Şimdi soruyorum: Bu cambazlara kim müdahale edecek?

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