Yeni transfer Gomis’ten ilk Türkçe paylaşım! Yola çıktı geliyor…

Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis sosyal medya hesabından İstanbul yolculuğu için paylaşımda bulundu.

Galatasaray’ın yeni transferi Bafetimbi Gomis, transferini tamamlamak için İstanbul’a doğru yola çıktığını kendi sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf ile hayranlarına duyurdu.

Galatasaray’ın yeni golcüsü Bafetimbi Gomis bugün saat 16:00’da İstanbul’da olacak.

Gomis`ten Marsilya`ya veda Galatasaray'ın yeni golcüsü Bafetimbi Gomis, Olimpik Marsilya için veda mesajı yayınladı. Gomis, açıklamalarında kariyerinde yeni bir sayfa açtığını da belirtti. İlgili Haberi Oku