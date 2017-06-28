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Yeni transfer Gomis’ten ilk Türkçe paylaşım! Yola çıktı geliyor…

Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis sosyal medya hesabından İstanbul yolculuğu için paylaşımda bulundu.
13:3628 Haziran 2017
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Yeni transfer Gomis’ten ilk Türkçe paylaşım! Yola çıktı geliyor…

Galatasaray’ın yeni transferi Bafetimbi Gomis, transferini tamamlamak için İstanbul’a doğru yola çıktığını kendi sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf ile hayranlarına duyurdu.

Galatasaray’ın yeni golcüsü Bafetimbi Gomis bugün saat 16:00’da İstanbul’da olacak.

28 Haziran 2017 Gomis`ten Marsilya`ya veda Galatasaray'ın yeni golcüsü Bafetimbi Gomis, Olimpik Marsilya için veda mesajı yayınladı. Gomis, açıklamalarında kariyerinde yeni bir sayfa açtığını da belirtti. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Bafetimbi Gomis fransa galatasaray transfer türkiye
Son güncelleme: 13:42 | 28.06.2017
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