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Yargıtay Aziz Yıldırım hakkında verilen mahkumiyet kararını bozdu

Yargıtay, Aziz Yıldırım hakkında verilen mahkumiyet kararını bozdu. Yeniden görülecek davanın ilk duruşması 21 Kasım 2017'de saat 11.15'te gerçekleştirilecek.
19:0228 Haziran 2017
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Yargıtay Aziz Yıldırım hakkında verilen mahkumiyet kararını bozdu

Fenerbahçe’de 3 Temmuz süreciyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Olayın yıl dönümü yaklaşırken Yargıtay’dan Başkan Aziz Yıldırım lehine bir karar çıktı. Yargıtay 18. Ceza Dairesi, Zekeriya Öz ve Mehmet Berk'in şikayetleri üzerine Aziz Yıldırım aleyhine açılan ceza davasında yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet kararını bozdu.

Kulübün resmi internet sitesinden açıklama yayınlayan sarı-lacivertliler, şu ifadelere yer verdi.

“Yargıtay 18. Ceza Dairesi, Zekeriya Öz ve Mehmet Berk'in şikayetleri üzerine Başkanımız Aziz Yıldırım aleyhine açılan ceza davasında yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet kararını bozdu.

Yargıtay'ın, mahkumiyet kararını Başkanımız Aziz Yıldırım'ın lehine bozması üzerine dosyayı İstanbul Anadolu 67. Asliye ceza mahkemesine göndererek yeni bir duruşma günü belirledi.

Davanın duruşması 21 Kasım 2017 tarihinde, saat 11.15'te yapılacak.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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Etiketler
Aziz Yıldırım Fenerbahçe yargıtay
Son güncelleme: 19:16 | 28.06.2017
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