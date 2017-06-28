Wesley Snijder için Amerika’dan transfer teklifi!

Galatasaray'daki geleceği soru işareti olan Wesley Sneijder için MLS takımlarından Los Angeles Galaxy'nin ciddi bir teklif sunduğu iddia edildi.

Wesley Sneijder, Galatasaray’dan ayrılıyor mu? ESPN’in haberine göre Sneijder, Amerika’ya transfer olmaya çok yakın.

İddiaya göre Galatasaray ile olan sözleşmesi 2018 yılında bitecek olan Sneijder için Los Angeles Galaxy, 2 yıllık 7 ilyon Dolar (Yıllık 3.5 milyon Dolar) teklif sundu. Amerika’da yeni sezonun Mart ayında başlayacağı ve Hollandalı yıldızın en azından bu yılı Galatasaray’da bitirip, yıl sonunda transfer olmayı istediği belirtildi.

BECKHAM TRANSFERİNDE OLDUĞU GİBİ…

Los Angeles takımının 2007 yılında DAvid BEckham transferinde olduğu gibi dünyaca ünlü bir yıldızı transfer etmenin peşinde olduğu kaydedilirken Wesley Sneijder’in tam bu tanıma uygun olduğu ileri sürüldü. Los Angeles Galaxy’nin Zlatan Ibrahimovic’i de transfer etmek istediği iddia ediliyordu.

Galatasaray’ın Belhanda transferinin ardından Sneijder’in ayrılma ihtimalinin daha güçlendiği belirtiyordu. 33yaşındaki futbolcunun menajeri Guido Albers, “Galatasaray, Sneijder’i istemiyorsa bunu bize söylemeli, biz de ona göre hareket etmeliyiz” sözlerini kullanmıştı.

2013 yılından itibaren Galatasaray forması giyen Sneijder, geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig’de 28 maça çıkarken 5 gol ve 15 asist üretmişti.

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