UEFA’dan Beşiktaş’a cevap geldi!
Beşiktaş, Fransa'da 13 Nisan'da oynanan Lyon maçı sonrası verilen cezaya itiraz etmişti. UEFA'dan yanıt geldi:"13 Temmuz'da duruşmaya gelin."
UEFA, Beşiktaş’ın Olympique Lyon maçı sonrası verilen cezaya yaptığı itiraz üzerine siyah beyazlılara 13 Temmuz için duruşma tarihi verdi.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde 13 Nisan’da Fransa’da oynanan ilk maçta saha olayları nedeniyle verilen zecaya “somut ve güçlü” kanıtlarla itiraz etmişti.
28 Haziran 2017 Beşiktaş`ta buruk ayrılık! Marcelo sayesinde transferler gelecek Beşiktaş, üst üste kazanılan iki şampiyonlukta büyük payı olan Brezilyalı savunmacıdan çok memnun. Ancak Lyon'dan bu transfer karşılığında gelecek 8.5 milyon Euro'ya da fazlasıyla ihtiyaç var. İlgili Haberi Oku