Tudor’un tercihi Tete

Juanfran, Corchia ve Tete arasından, teknik direktör Tudor tercihini yaptı. Yönetim tarafından 3 sağ bek hakkındaki görüşü sorulan Hırvat hoca, Ajax’in 21 yaşındaki futbolcusu Tete için şartların zorlanmasını talep etti, rota Hollanda’ya çevrildi.

Galatasaray, Sabri Sarıoğlu'nun yerine yeni sağ bekini arıyor… Geniş bir havuz çerçevesinde toplam 3 isim belirleyen Sarı-Kırmızılılar, Juanfran, Corchia ve Tete'yi aday olarak seçmişti. Bu oyuncularla ilgili olarak Galatasaray Yönetimi, teknik direktör Tudor'un görüşüne başvurdu.

Hırvat hoca, mümkünse Tete için şartların zorlanmasını talep etti. Bunun üzerine Sarı-Kırmızıılar, Hollanda kulübünün 21 yaşındaki futbolcusuna ağırlık vermeye başladı.

Geleceğin önemli sağ beklerinden biri olarak gösterilen Mozambik asıllı Hollandalı futbolcu için 3 milyon Euro civarında bir bonservis bedelinin konuşulduğu ifade ediliyor.