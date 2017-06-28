Tudor’un tercihi Tete

Galatasaray, Sabri Sarıoğlu'nun yerine yeni sağ bekini arıyor… Geniş bir havuz çerçevesinde toplam 3 isim belirleyen Sarı-Kırmızılılar, Juanfran, Corchia ve Tete'yi aday olarak seçmişti. Bu oyuncularla ilgili olarak Galatasaray Yönetimi, teknik direktör Tudor'un görüşüne başvurdu.
Hırvat hoca, mümkünse Tete için şartların zorlanmasını talep etti. Bunun üzerine Sarı-Kırmızıılar, Hollanda kulübünün 21 yaşındaki futbolcusuna ağırlık vermeye başladı.
Geleceğin önemli sağ beklerinden biri olarak gösterilen Mozambik asıllı Hollandalı futbolcu için 3 milyon Euro civarında bir bonservis bedelinin konuşulduğu ifade ediliyor.