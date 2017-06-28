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Tudor’un tercihi Tete

Juanfran, Corchia ve Tete arasından, teknik direktör Tudor tercihini yaptı. Yönetim tarafından 3 sağ bek hakkındaki görüşü sorulan Hırvat hoca, Ajax’in 21 yaşındaki futbolcusu Tete için şartların zorlanmasını talep etti, rota Hollanda’ya çevrildi.
08:4528 Haziran 2017
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Tudor’un tercihi Tete

Galatasaray, Sabri Sarıoğlu'nun yerine yeni sağ bekini arıyor… Geniş bir havuz çerçevesinde toplam 3 isim belirleyen Sarı-Kırmızılılar, Juanfran, Corchia ve Tete'yi aday olarak seçmişti. Bu oyuncularla ilgili olarak Galatasaray Yönetimi, teknik direktör Tudor'un görüşüne başvurdu.

Hırvat hoca, mümkünse Tete için şartların zorlanmasını talep etti. Bunun üzerine Sarı-Kırmızıılar, Hollanda kulübünün 21 yaşındaki futbolcusuna ağırlık vermeye başladı.

Geleceğin önemli sağ beklerinden biri olarak gösterilen Mozambik asıllı Hollandalı futbolcu için 3 milyon Euro civarında bir bonservis bedelinin konuşulduğu ifade ediliyor.

Etiketler
galatasaray Igor Tudor Tete
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