Trabzonspor Kucka’da sona yaklaşıyor

Theo Bongonda ve Kamil Ahmet Çörekçi´yi kadrosuna katan Trabzonspor´un görüşme halinde olduğu İtalya Seri A ekibi Milan takımının 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Juraj Kucka transferinde de sona yaklaştığı bildirildi.

Yeni sezona güçlü ve alternatifli bir kadroyla girerek şampiyonluk yarışının içerisinde olmayı hedefleyen bordo mavililer, Juraj Kucka transferinde gelişme sağladı. Daha önce sağ bek Kamil Ahmet ile sol kanat oyuncusu Bongonda´yı kadrosuna katan Trabzonspor, Kucka transferine de resmiyet kazandırarak yeni sezon öncesi 3’üncü transferini gerçekleştirmek istediği belirtildi.

MİLAN İNDİRİME GİTTİ

Transfer görüşmeleri için İtalya´da bulunan Başkan Muharrem Usta´nın Kucka için Milan ile yaptığı ilk görüşmede 6 milyon Euro´luk bir fiyat ile karşılaştığı, ancak devam eden görüşmeler neticesinde oyuncunun bonservisini 5 milyon Euro´ya kadar indirdiği öğrenildi. Milan´ın kapısını 4 milyon Euro´luk teklifle çalan Başkan Muharrem Usta´nın aradaki fiyat farkının azalması üzerine Kucka’nın transferine yakın olduğu kaydedildi.

YENİ FORMALAR İLGİ GÖRÜYOR

Trabzonspor´da yeni sezon için hazırlanan ve 25 Haziran´da satışa sunulan beyaz formalara bordo mavili taraftarların yoğun ilgi gösteriyor. Yeni dönemde TS Club mağazalarından 30 milyon lira gelir hedefleyen Trabzonspor yönetiminin de formalara gösterilen bu ilgiden memnun olduğu kaydedildi. Çin`den Onazi için yeni teklif! Trabzonsporlu futbolcu Ogenyi Onazi'nin Çin'e gitmesi için menajerlerin getirdiği 4 milyon Euro'luk teklifte artış oldu. İlgili Haberi Oku