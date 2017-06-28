Ronaldinho ‘havası yağmurlu diye’ Manchester United’a gitmemiş !

Manchester United'ın eski oyuncusu Quentin Fortune, Manchester'ın yağmurlu havası yüzünden Ronaldinho'nun ManU'ya transfer olmadığını öne sürdü.

Manchester United 2003 yılında o dönemde PSG oyuncusu olan Ronaldinho’yu transfer etmek için harekete geçti. Ancak Barcelona ünlü oyuncuyu renklerine kattı ve bu sayede tüm dünya, tarihin en ikonik oyuncularından ve performanslarından birini izleme fırsatı buldu.

Ancak Fortune’un ifadeleri aslında Manchester United’ın Ronaldinho’yu transfer etmeye ne kadar yaklaştığını gösteriyor.

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“Sanırım United yöneticileri Ronaldinho’yu yılın yanlış bir döneminde Manchester’a getirerek bir hata yaptı. Manchester Havaalanı’na geldiği gün yaz mevsimi olmasına rağmen yağmur yağıyordu. Eğer güneşli bir güne denk getirilseydi, hikaye tamamen değişebilirdi”.

Ronaldinho’yu ikna edemeyen ManU başka bir Brezilyalı futbolcu Kleberson’u transfer edecekti.