Rhodolfo’nun sakatlığı Brezilya’da tartışma yarattı

Beşiktaş'tan Brezilya Ligi Flamengo'ya transfer olan Rhodolfo, Brezilya'da tartışma konusu oldu.

Beşiktaş’ın Flamengo’ya sattığı defans oyuncusu Rhodolfo,Brezilya’da şaşırttı. Beşiktaş’ta sakatlığı nedeniyle son bir yıldır düzenli olarak forma şanslı bulamayan Brezilyalı futbolcunun, transfer olduktan sonra da sakat olduğu ileri sürülüyordu.

Flamengo’nun Bahia’yı 1-0 yandiği maçta iyi bir performans ortaya koyan Rhodolfo, maçın ardından sakatlık iddiaları hakkında konuştu. BEşiktaş’tan sakat gelmediğini belirten Rhodolfo, “Performansım sürpriz değildi. Kalitemi ve potansiyelimi biliyorum. Eksikliğini hissettiğim şey maç temposu. Yapacabileceklerimi göstermek için daha fazla oynamam gerekiyor” dedi.

“MEDYA YANILIYOR”

30 yaşındaki futbolcu, medyayı eleştirirken “Dışardan söylenen bilgilerin tamamı yanlış. Televizyonlarda ve tüm medyada beniö %100 olmadığımı söylüyorlar. Hayır, bu yanlış. Ben %100 bir haldeyim. Çok sıkı çalışıyorum ve maksimumu vermeye çalışıyorum. Söylediğim gibi %100 oynuyorum” şeklinde konuştu.

“ŞENOL GÜNEŞ İLE KONUŞTUKTAN SONRA…”

Beşiktaş’tan ayrılığı hakkında da konuşan Rhodolfo, “İlk sakatlığımdan sonra beklenenden hızlı döndüm. 5 ay içinde sahalara döndüm, takımla beraber çalıştım ama malesef teknik direktörle (ŞEnol Güneş) konuştuktan sonra daha fazla oynayamacağımı anladım. Antrenmanlarda kendimi geliştirdim, daha güçlendim ve şimdi Flamengo’da iyi bir durumdayım” sözlerini kullandı.

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