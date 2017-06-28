Porto yöneticisinden şok iddia: ‘Benfica Başkanı büyü yaptırıyor’

Porto'nun bilgi ve iletişimden sorumlu müdürü Francisco J. Marques; Benfica başkanı Luis Filipe Vieira ve Gine-Bissau Ulusal Emniyet Müdürü Dr. Armando Nhaga arasında yapılan bir büyü anlaşmasına dair maillere ulaştığını açıkladı.

Portekiz’in en büyük üç futbol takımından ikisi olan Porto ve Benfica arasındaki “O Classico” adıyla ünlenmiş rekabet farklı bir boyut kazandı. Porto’nun bilgi ve iletişimden sorumlu müdürü Francisco J. Marques; Benfica başkanı Luis Filipe Vieira ve Gine-Bissau Ulusal Emniyet Müdürü Dr. Armando Nhaga arasında bir büyü anlaşmasına dair maillere ulaştığını açıkladı.

Bu şok iddiayı Portekiz’in en ünlü online gazetelerinden biri olan Observador’a açıklayan Marques, 2015-2016 sezonunda Başkan’ın büyü şebekesine 75 bin Euro ödeme yaptığını iddia etti.

Observador’da yer alan haberde Nhaga’nın Vieira’ya 2016-2017 sezonu için “Bir sabotaj hazırlığının üst üste dördüncü şampiyonluğu önlemek adına gerçekleşmek üzere olduğunu ve bir ödemeyle bunu daha önce yaptıkları gibi önleyebileceklerini” ifade etmiş.

‘İletişim kopukluğu oldu Dortmund 4 attı’

Aradaki pürüzler ise 13 Şubat’ta giderilmiş. Marques’in iddiasına göre Benfica Başkanı Vieira’ya bir fiyat listesi bile gönderen büyücü doktor Nhaga, ne yazık ki Dortmund-Benfica maçının skoruna etki edememiş! Dortmund, Benfica’yı 4-0 mağlup etmesiyle bir mail trafiğinin daha yaşandığını iddia eden Marques’in açıklamalarına göre trajikomik olay şöyle gerçekleşiyor:

Başkan, büyücü doktora bir ödeme yapıyor ancak hem Dortmund maçına 48 saatten az bir süre kalması hem de Lisbon’daki ‘Usta’yla yaşanan iletişim problemleri nedeniyle muvaffak olamıyorlar. Marques Lisbon’daki ustanın Dr. Armando Nhaga’nın kardeşi olduğunu iddia etmekte. Bu çabaların Benfica’ya maddi yönden zarar vereceği gibi oyunculara, teknik ekibe ve yönetime bir hakaret olacağını belirtiyor Marques.

Bu ilginç olay nereye gider bilinmez ama Francisco J. Marques’in iddiaları doğru çıkarsa Benfica tarihinden silemeyeceği büyük bir lekeyle baş başa kalacak.