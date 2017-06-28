Östersunds-Galatasaray maçının saati belli oldu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında 13 Temmuz Perşembe günü deplasmanda İsveç ekibi Östersunds ile karşı karşıya gelecek.

Jamtkraft Arena’da oynanacak bu karşılaşmanın TSİ 20:00'de başlayacağı açıklandı. İki takım arasındaki rövanş maçı ise 20 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

Östersunds 1996 yılında kurular yaklaşık 20 yıllık bir kulüp. Takım teknik direktörlüğünü 42 yaşındaki İngiliz Graham Potter yapıyor. İsveç ekibi maçlarını 8 bin 500 kişilik Jamtkraft Arena Arena’da oynuyor.

Östersunds kadrosu

İsveç ekibinin en dikkat çeken ismi bu sezon İngiliz futbolcu Jamie Hopcutt… 6 maçta attığı 5 golle takımını sırtlıyor. Takımın toplam değeri ise 2,5 milyon Euro civarında. Kadro ağırlıklı olarak İsveçli futbolculardan oluşuyor. Ayrıca takımda 6 yabancı futbolcu var.

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