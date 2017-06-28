NBA’de dev takas: Chris Paul ve James Harden Houston Rockets’ta buluşuyor

Cleveland Cavaliers ve Golden State Warriors'dan sonra NBA yeni bir yıldızlar topluluğuna daha sahip oluyor. Houston Rockets, Los Angeles Clippers'la Chris Paul'ün takası için anlaştı. Paul ve James Harden'ı bir araay getirecek olan takasın ardından Rockets gözünü Paul George'a çevirecek.

Yahoo’nun NBA haber portalı The Vertical’ın deneyimli muhabirlerinden Adrian Wojnarowski, yılın en çok ses getirecek takaslarından birini duyurdu: Los Angeles Clippers’ın süperstar oyun kurucusu Chris Paul, Houston Rockets yolcusu. Rockets’ta James Harden’la güçlerini birleştirecek ikilinin yeni bir dominant güç merkezi olup olamayacakları merak konusu.

Rockets, bu takasta Clippers’a oyun kurucular Patrick Beverley ve Lou Williams, forvet Sam Dekker ve 2018 ‘draft’inde ilk tur hakkını (ilk üç sıra hariç) verdi. Clippers kontratının son yılında olan 32 yaşındaki Paul’e 24.2 milyon Dolar ödemekten kurtulup ciddi bir boşluk oluştururken Rockets’ın tecrübeli oyun kurucuya yıllık 34 milyon Dolar’dan 5 yıllık sözleşme önermesi bekleniyor.

Rockets’ın hamleleri bununla da bitecek gibi gözükmüyor. ABD’den önemli haber kaynakları sezonun MVP’si oylamasında ikinci sırada yer alan Harden ve Paul’ün yanına bir de Indiana Pacers forması giyen 27 yaşındaki forvet Paul George’un ekleneceğini söylüyor.

Bu takas da gerçekleşirse ligde güç dengelerinin değişeceği ve kartların yeniden dağıtılacağı söyleniyor. Chris Paul geride kalan sezonu 18.7 sayı, 9.9 asist ve 2.3 top çalma ortalamasıyla tamamlamıştı. Paul George ise 23.7 sayı, 3.3 asist ve 6.6 ribaund ortalaması yakalamıştı. James Harden ise 29.1 sayı, 11.2 asist, 8.1 ribaund, 1.5 top çalma ve 5.7 top kaybı ortalamasına imza atmıştı.