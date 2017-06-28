Muslera’dan büyük özveri

Milli takıma gittiği için ekstra 1 haftalık izni biten Muslera, akşam antrenmanının olduğu gün sabah erken saatlerde gelecek salonda çalışma yaptı.

Milli takıma gittiği için bir hafta ekstra izin alan Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera önceki gün İstanbul’a döndü. Tatilde eski takım arkadaşı İspanyol Albert Riera ile bireysel çalışmalar yapan Uruguaylı kaleci profesyonelliği ile kulüp içinde herkesin takdirini kazandı.

Teknik direktör Tudor dünkü programda sadece akşam 19.00’da tek idman koymasına rağmen, Muslera, sabah 09.00’da Florya’ya geldi ve tesiste tek başına salonda güç depoladı. Kaptan Selçuk İnan da dün idmanlara başladı. Galatasaray orta saha transferi için 4 isimle görüşüyor! Yeni sezonda orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın transfer listesinde 4 isim bulunuyor. İlgili Haberi Oku