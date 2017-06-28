Medipol Başakşehirli Cengiz Ünder: “Hedefim Avrupa^”

Medipol Başakşehir ve A milli takımın yıldız oyuncusu Cengiz Ünder, Ramazan Bayramı'nı geçirdiği baba ocağı Sındırgı'da, "Hedefim Avrupa" dedi.

Geçen yıl Altınordu’dan Medipol Başakşehir’e transfer olan 19 yaşındaki Cengiz, memleketi Sındırgı’da geçirdi, yakınlarıyla hasret giderdi. Cengiz, akrabalarını ziyaret ettikten sonra Yörükler Derneği’ne gitti.

Dernek Başkanı Sayim Akkuş, bu arada Cengiz’e üzerinde isminin yazılı olduğu ‘yörük şalı’ armağan ederken onunla gurur duyduklarını belirtti. Cengiz, sohbet sırasında transfer haberleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Avrupa kulüplerinden geldiği belirtilen teklifleri medyadan takip ettiğini dile getiren Cengiz, şöyle konuştu:

“Şu anda kesinleşmiş bir şey yok. Menajerler görüşmelerini sürdürüyor. Avrupa’da bir takımda oynayıp ülkemi en iyi şekilde temsil etmek isterim.”

Cengiz Ünder`e en ciddi teklif Lille`den geldi Spor Toto Süper Lig'de sezonun flaş ekibi Medipol Başakşehir'in başarısında büyük pay sahibi olan ve Milli Takım'a kadar yükselen Cengiz Ünder'e Avrupa'dan talipler artıyor. İlgili Haberi Oku