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Marsel İlhan’ın büyük hasreti sona erdi!

Antalya Open ATP'de Martin Klizan'ı yenerek ATP seviyesinde Kasım 2015'ten bu yana ilk galibiyetini aldı.
08:2428 Haziran 2017
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Marsel İlhan’ın büyük hasreti sona erdi!

Türk Ekonomi Bankası'nın ana sponsorluğunda Kaya Palazzo Belek tesislerinde gerçekleştirilen Antalya Open ATP turnuvasında Marsel İlhan, adını 2. tura yazdırdı. 30 yaşındaki milli tenisçi, 8 numaralı seribaşı Martin Klizan önünde açılış setindeki tie-break'te 6-3 üstünken Slovak oyuncu bacağındaki sakatlık nedeniyle maçı bırakınca son 16'ya kaldı. ATP seviyesinde Kasım 2015'te Moskova'da katıldığı turnuvadan bu yana süren galibiyet hasretine nokta koyan Marsel, 2. turda Daniel Altmaier ile eşleşti.

Turnuvanın 1 numarası Dominic Thiem, Ramkumar Ramanathan'a 6-3, 6-2 ile yenilerek çeyrek finali göremedi. 3 numaralı Fernando Verdasco ise Steve Darcis'yi 6-3, 6-4'le saf dışı bıraktı.

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