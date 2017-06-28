Marsel İlhan ikinci turda elendi

Antalya Serik’te devam eden Antalya Open ATP Tenis Turnuvası’nda milli sporcu Marsel İlhan, ikinci turda Alman rakibi Daniel Altmaier’e 6-3, 3-6 ve 7-6 yenilerek turnuvadan elendi.
TEB’in ana sponsorluğunda Kaya Palazzo Hotel tesislerinde oynanan Antalya Open ATP Turnuvası´nın ikinci turunda Türk tenisçi Marsel İlhan ile Alman Daniel Altmaier karşılaştı.
Çok çekişmeli geçen maçın ilk setini Altmaier 6-3 aldı. İkinci seti 6-3 Marsel İlhan kazandı. Çekişmeli geçen üçüncü seti 7-6 kazanan Altmaier maçı da 2-1 kazanarak yoluna devam ederken, Marsel İlhan ise turnuvaya veda etti.