Marsel İlhan ikinci turda elendi

Antalya Open ATP'de ikinci tur mücadelesinde korta çıkan milli tenisçi Marsel İlhan, Alman rakibi Daniel Altmaier'e 6-3, 3-6 ve 7-6 yenilerek turnuvadan elendi.

Antalya Serik’te devam eden Antalya Open ATP Tenis Turnuvası’nda milli sporcu Marsel İlhan, ikinci turda Alman rakibi Daniel Altmaier’e 6-3, 3-6 ve 7-6 yenilerek turnuvadan elendi.

TEB’in ana sponsorluğunda Kaya Palazzo Hotel tesislerinde oynanan Antalya Open ATP Turnuvası´nın ikinci turunda Türk tenisçi Marsel İlhan ile Alman Daniel Altmaier karşılaştı.

Çok çekişmeli geçen maçın ilk setini Altmaier 6-3 aldı. İkinci seti 6-3 Marsel İlhan kazandı. Çekişmeli geçen üçüncü seti 7-6 kazanan Altmaier maçı da 2-1 kazanarak yoluna devam ederken, Marsel İlhan ise turnuvaya veda etti.

Marsel İlhan`ın büyük hasreti sona erdi! Antalya Open ATP'de Martin Klizan'ı yenerek ATP seviyesinde Kasım 2015'ten bu yana ilk galibiyetini aldı. İlgili Haberi Oku