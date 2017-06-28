Marcelo’dan bin ton yemek yardımı

Beşiktaş’ın tecrübeli oyuncusu Marcelo Guedes, ülkesinde çok önemli bir yardım projesine imzasını attı. Marcelo, kendi kurduğu Hinnes Futbol Takımı ile ilk büyük organizasyonunu yardıma muhtaç insanlar için yaptı.

Brezilyalı oyuncu, Santos Takımı'nın ve Brezilya Milli Takımı'nın efsane oyuncularına Hinnes formasını giydirip, Sao Joao da nos Vista kentindeki karma takıma karşı bir gösteri maçı düzenledi.

Bin 500 kişinin tribünde izlediği karşılaşmadan elde edilen gelirle yardıma muhtaç toplamda 2 bin 500 yaşlı ve çocuk için bin ton yiyecek dağıtımı yapıldı. Dağıtım çalışmalarına da katılan Marcelo'nun, özellikle ailelerinin yalnız bıraktığı çocuklar ve yaşlılarla özel olarak ilgilenmesi duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Öte yandan tatil döneminde Hinnes'in işleriyle ilgilenen yıldız futbolcu, 2018'den itibaren, kulübünü Brezilya 4. Ligi'nden resmen futbol dünyasına sokacak. Lyon'un ciddi teklifine rağmen ısrarla Beşiktaş'ta kalmak istediğini belirten Marcelo, sahadaki başarısının yanı sıra sosyal yardım projeleriyle alkış alıyor.

Beşiktaş`ta buruk ayrılık! Marcelo sayesinde transferler gelecek Beşiktaş, üst üste kazanılan iki şampiyonlukta büyük payı olan Brezilyalı savunmacıdan çok memnun. Ancak Lyon'dan bu transfer karşılığında gelecek 8.5 milyon Euro'ya da fazlasıyla ihtiyaç var. İlgili Haberi Oku