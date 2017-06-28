Marcelo’dan bin ton yemek yardımı

Brezilyalı oyuncu, Santos Takımı'nın ve Brezilya Milli Takımı'nın efsane oyuncularına Hinnes formasını giydirip, Sao Joao da nos Vista kentindeki karma takıma karşı bir gösteri maçı düzenledi.
Bin 500 kişinin tribünde izlediği karşılaşmadan elde edilen gelirle yardıma muhtaç toplamda 2 bin 500 yaşlı ve çocuk için bin ton yiyecek dağıtımı yapıldı. Dağıtım çalışmalarına da katılan Marcelo'nun, özellikle ailelerinin yalnız bıraktığı çocuklar ve yaşlılarla özel olarak ilgilenmesi duygusal anların yaşanmasına neden oldu.
Öte yandan tatil döneminde Hinnes'in işleriyle ilgilenen yıldız futbolcu, 2018'den itibaren, kulübünü Brezilya 4. Ligi'nden resmen futbol dünyasına sokacak. Lyon'un ciddi teklifine rağmen ısrarla Beşiktaş'ta kalmak istediğini belirten Marcelo, sahadaki başarısının yanı sıra sosyal yardım projeleriyle alkış alıyor.