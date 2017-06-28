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Maldini ilk turda veda etti

İtalya Milli Takımı ve Milan'ın efsane futbolcusu Paolo Maldini, Milan Challenger Turnuvası'nda çıktığı tenis kariyerinin ilk ana tablo maçında 2-0 yenilerek elendi.
12:4028 Haziran 2017
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Maldini ilk turda veda etti

Milan formasını 25 yıl giydikten sonra 2009’da futbol kariyerini noktalayan 49 yaşındaki Maldini, İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen turnuvaya “wild card” ile katıldı.

Maldini ile İtalyan partneri Stefano Landonio, çift erkeklerde Polonyalı Tomasz Bednarek ve Hollandalı David Pel karşısında çıktığı ve 42 dakika süren ilk tur maçında 6-1’lik setlerle 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

İlk kez bir profesyonel tenis turnuvasında ana tablo maçında yer alan İtalya’nın eski defans oyuncusu, milli formayla 128 maça çıkıp 7 gol kaydetmişti.

22 Haziran 2017 Milan`ın efsane ismi Paolo Maldini 48 yaşında tenisçi oldu İtalya Milli Takımı ve Milan'ın efsane futbolcusu Paolo Maldini, ATP Milan Challenger Tenis Turnuvası'nın çiftler kategorisinde ana tabloda maç yapacak. İlgili Haberi Oku

Etiketler
italya maldini tenis
Son güncelleme: 12:41 | 28.06.2017
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