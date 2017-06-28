Lise öğrencilerimiz dünya şampiyonu oldu

Fransa'nın Nancy kentinde düzenlenen Dünya Okul Sporları Atletizm Şampiyonası'na lise öğrencilerimiz damga vuruyor.

Mersin Spor Lisesi öğrencileri, Dünya Liselerarası Atletizm Şampiyonası’nda tarihi başarıya imza attı.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mersin Spor Lisesi Atletizm Takımı'nda yer alan Ersu Şaşma, Fransa’nın Nancy kentinden düzenlenen şampiyonada sırıkla atlama dalında dünya şampiyonu oldu.

Ayın okulun diğer sporcuları Furkan Öncel cirit atma dalında dünya ikincisi, Göktuğ Zafer Demir ise gülle atma dalında dünya ikincisi oldu.

Dün ise Türkiye Okul Sporları Federasyonu yaptığı açıklama ile gençlerimizin başarılarını gözler önüne serdi. Açıklamalarda şu ifadeler yer aldı.

“24-30 Haziran tarihleri arasında Fransa'nın Nancy kentinde düzenlenen, 31 ülkeden 650 atletin kıyasıya yarıştığı Dünya Okul Sporları (ISF) Atletizm Şampiyonasında ter döken millilerimiz okul sporlarında elde edilen büyük başarılara bir yenisini daha eklemek istiyor.Şampiyonanın ilk gününde güzel bir başlangıç yapan millilerimiz başarının devamını getirerek ülkemize daha çok madalya kazandırmayı hedefliyor.

İlk gün Yapılan yarışmalarda madalya kazanan millilerimiz;

1- Leyla YANARDAĞ – 300 mt. Engelli Koşu – Birinci

2- Rümeysa ÖKDEM – Yüksek Atlama – Birinci

3- Münevver HANCI – Cirit Atma – Birinci

4- Göktuğ Zafer DEMİR – Gülle Atma – İkinci

5- Şilan AYYILDIZ – 800 mt. Koşu – İkinci

6- Akın ÖZYÜREK – 200 mt. Koşu – İkinci

7- Umut ŞAHBAZ – 400 mt. Koşu – İkinci

8- Şiyar M. GÜVEN – 800 mt. Koşu – Beşinci oldular.”