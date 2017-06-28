Kutlualp’ten Ali Koç yorumu: Aziz Yıldırım istediği sürece başkan olur

BİR dönem Aziz Yıldırım’ın yönetiminde yer alan Hakan Bilal Kutlualp, kulübün bugünkü durumunu ve 2018 Mayıs ayında Fenerbahçe’ye başkan adayı olacağını açıklayan Ali Koç’un şansını Akşam Gazetesi’ne değerlendirdi: “Aziz Yıldırım istediği sürece F.Bahçe’nin başkanı olur. Seçenler konusunda çok büyük bir gücü var. Başka birinin onun karşısında kazanma gücü oldukça düşük. Çok paranızın olması hiç önemli değil.”

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Aziz Yıldırım yönetimini başarılı buluyor musunuz?

Aziz Yıldırım ile beraber çalıştım. Kulüp F.Bahçe olduğu için ben başarıyı şöyle görüyorum. Bu potansiyel içinde yapılabileceklerinin ne kadarı sonuca gittiyse ona göre değerlendirilmeli bunu düşünüyorum. Yıldırım istediği sürece F.Bahçe’nin başkanı olur. Çünkü kongre gerçeklerinde seçenler konusunda çok büyük bir gücü var. Dediğim gibi ‘Bugün başkan olmak istiyorum’ diyen birinin karşısında kazanma şansı oldukça düşük.

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Size göre Ali Koç’un başkan seçilme şansı nedir?

Ali Koç başkan adayı olduğunu söylemesi çok iyi bir şey… Bir isim daha İmam Altınbaş olabileceğini söylemesi güzel ve önemlidir. Ben Ali Koç’u çok iyi tanımıyorum. Her Fenerbahçeli’nin tanıdığı kadar bildiğimi söyleyebilirim. Çok paranızın olması önemli değil. Çünkü zamanın şartlarında cebinizden para koyamıyorsunuz… Bakın Fenerbahçe’yi yönetmek Türkiye’yi yönetmek kadar zordur. Biz şu anda önceden kehanette bulunmamız bu açıdan zor. Çok iyi bir Fenerbahçeli ama bu istediğini başarabilir mi? Bilemiyoruz… Kongre döneminde de her şeyi göreceğiz.

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Sizin yönetime girme gibi bir planınız var mı?

Benim yeni dönemde yönetimde bulunma gibi bir isteğim bulunmuyor. Biz Fenerbahçeli olarak yönetime desteğimiz olabilirse yardımcı oluruz. O kadar çok F.Bahçeli var ki!.. Sıramızı savdık şimdi sıra onlarda. Biraz gece gündüz onlar çalışsın, biz yeteri kadar stres yaşadık… Şimdi sıra onlara gelmiştir.