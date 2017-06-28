Kayserispor’da Ali Ahamada ile yollar ayrıldı

Kayserispor, 2 sezon sarı kırmızılı takımın kalesini koruyan Fransız file bekçisi Ali Ahamada ile yollarını ayırma kararı aldı.

Kalesini Romanya’nın Astra takımından transfer edilen Romanya A milli takım file bekçisi Silvio’ya teslim eden yöneticiler, 2015-16, 2016-17 sezonunda sarı kırmızılı takımda forma giyen Ali Ahamada’ya, Kendine kulüp bul mesajı gönderdi. Bunun üzerine 2 sezon önce Fransa’nın Toulouse takımından transfer edilen Ahamada’nın menajeri Kayseri’ye geldi. Geçtiğimiz sezon 18 lig, 5 Türkiye Kupası maçı olmak üzere 23 karşılaşmada eldiven giyen Ahamada’nın menajerine, sözleşmesi 31 Mayıs 2018 yılına kadar devam eden tecrübeli file bekçisinin yeni sezonda kamp kadrosunda düşünülmediği bildirildi.

Kulüp Başkanı Erol Bedir, Yabancı kaleci tercihimizi Astra takımından aldığımız Silviodan yana kullandık. Ahamada 2017-18 sezonunda kadromuzda olmayacak. Kendisine 2 sezonda gösterdiği başarılardan dolayı teşekkür ettik dedi.

Bu arada Kayserispor’un 1 stoper, 1 orta saha ve 1 forvet oyuncusu konusundaki arayışı sürüyor.

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