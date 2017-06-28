Kardemir Karabükspor Ferhat Görgülü’yü renklerine bağladı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği'nin 26 yaşındaki defans oyuncusu Ferhat Görgülü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması giyen Ferhat Görgülü’yü renklerine bağladı. Kulüp binasında Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül’ün katıldığı imza töreninde Görgülü ile iki yıllık sözleşme imzalandı. Kardemir Karabükspor’da olmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Görgülü, takımın başarısı için çalışacağını söyledi.

Yeni sezonda daha iyi bir takım olacaklarını belirten Gül,”Bizi iyi bir sezon bekliyor. Orta sahada 10 numara mevkiine bir transfer yapacağız. Önceliğimiz bu yönde. Birde kanat oyuncusu transfer edeceğiz. Transferi 1 ya da 2 oyuncu ile noktalamayı düşünüyoruz. Geçen sezondan oluşmuş omurgası olan hazır bir takımımız var. İyi bir takımımız olduğuna inanıyoruz. Yeni hocamız ve yeni oyuncularımızla takımımız güç kazanacaktır. Geçen seneden daha iyisini başaracaktır” diye konuştu.

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Gül, 1 Temmuz’da Bolu’da 2 haftalık kampa gireceklerini, 18-30 Temmuz tarihleri arasında ise Slovenya’da ikinci etap kamp çalışmalarını yaptıktan sonra Ankara’da TSYD kupasına katılarak yeni sezona başlayacaklarını açıkladı.