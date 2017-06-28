Hillsborough Faciası’nda 6 kişiye yargılama kararı

15 Nisan 1989 tarihinde FA Cup yarı finalinde Liverpool ve Nottingham Forest’ı bir araya getiren Hillsborough Stadyumu’nda maç öncesi yaşanan ve tarihe Hillsborough Faciası olarak geçen 94 kişinin hayatını kaybedip 170 kişinin de yaralandığı skandalda uzun uğraşlar sonucunda 6 kişi hakkında yargılama kararı çıkması bekleniyor.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Güney Yorkshire Polisi eski başmüfettişi David Duckenfield’ın da aralarında bulunduğu 6 kişinin adam öldürme suçundan yargılanacak.
Faciada hayatını kaybedenlerin ailelerinin uzun uğraşları sonucunda yıllar sonra polislerin delillerle oynadığı ortaya çıkmıştı. Polis o dönemde facia sırasında alkollü çetelerin izdihama neden olduğu, hayatını kaydebenlerin cüzdanlarının çalındığını ve müdahele etmek isteyen polislere saldırıldığını iddia etmişti.
Yıllar sonra güvenlik önlemlerinin fazlasıyla yetersiz olduğu ortaya çıkmış, cüzdan çaldığı iddia edilen kişilerin aslında ilk yardımda bulunan taraftarlar olduğu ortaya çıkmıştı. David Duckenfield da kanıtlarla oynandığını mahkemede itiraf etmişti.