Hillsborough Faciası’nda 6 kişiye yargılama kararı

Hillsborough Faciası'nda ihmallerin ortaya çıkarılmasıyla yeni bir boyut kazanan dava sürecinde hayatını kaybeden ve yaralananların ailesi için önemli bir gelişme yaşandı. Olayda parmağı olan ve ihmale sebep olan 6 kişi hakkında adam öldürme suçlamasıyla dava açılacak.

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