Halil Altıntop: Slavia ailesinin bir parçası olmak istedim

SK Slavia Prag'a transfer olan Halil Altıntop, "Benim için yeni bir başlangıç olacak" dedi.

Augsburg’dan ayrılarak sürpriz bir şekilde Çek Cumhuriyeti 1. Ligi kulüplerinden SK Slavia Prag’a transfer olan Halil Altıntop, “Benim için yeni bir başlangıç olacak” dedi.

Transferiyle ilgili yeni kulübü SK Slavia Prag’ın internet sitesine konuşan Halil Altıntop, “SK Slavia Prag, son 1-2 yıldır çok iyi gelişim içinde ve bu sezonda Avrupa’da oynama hakkını elde etti. Ben de bu ailenin bir parçası olmak istedim ve Slavia Prag yönünde kararımı verdim. Benim için yeni bir başlangıç olacak. Yeni bir ülke, yeni bir şehir, yeni bir takım. Şehri biraz tanıyorum, çok güzel bir şehir. Kişisel olarak da bana çok tecrübe katacak. Umarım bugüne kadar edindiğim tecrübelerimle takıma faydalı olurum. Şampiyonlar Ligi önemli bir şans. Kulüp olarak elimizden geleni yaparak başarılı olabilirsek, büyük kulüpler olan Bayern Münih, Barcelona ve Real Madrid’e karşı da oynayabiliriz” diye konuştu.

Prag’ın önemli bir futbol şehri olduğunu ve yeni takımının Sparta Prag ile rekabet içinde olduğunu bildiğini belirten Halil Altıntop, “Geçmişte Çek oyuncu ile oynadım, buraya dair biraz bilgim var. Stadın oldukça fantastik olduğunu tahmin ediyorum. Birkaç videoya baktım, çok mükemmel bir atmosfer yaşandığını gördüm. Kendimi iyi hissediyorum. Umarım çabuk şekilde sezona hazırlanabilirim” ifadesini kullandı.