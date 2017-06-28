Germainler ve Marsilya… 23 yıl önce, 23 yıl sonra…

Marsilya, Monaco forveti Valere Germain’i transfer etti ve 27 yaşındaki golcüyle 4 yıllık sözleşme imzaladı. Ancak transferin Fransız Ligue 1 rekabetinden öte anlamları da bulunuyor. Monaco’da 200 maçta 49 gol kaydeden oyuncunun babası Bruno Germain de Marsilya efsaneleri arasında yer alıyor.

1990’larda altın çağını yaşayan Marsilya takımının unutulmaz savunmacılarından olan Bruno, oğlunun kararından oldukça memnun olduğunu açıkladı. Transferin ardından Bruno Germain’in 23 yıl önce çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde baba Germain oğlu Valere kucağındayken Marsilya’ya imza atıyor.

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