Galatasaray’ın Salah pişmanlığı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, 40 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Roma’an Mohamed Salah’ı kadrosuna katınca, akıllara Mısırlı yıldızın Galatasaray’ın kapısından nasıl döndüğü geldi.
2013/14 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da, dönemin başkanı Ünal Aysal, Monaco’da bulunduğu sırada transfer ekibinin iki yıldızla anlaştığı haberini aldı. Aysal’a gelen haber şuydu: Sporting’den 19 yaşındaki Bruma ve Basel’den 21 yaşındaki Mohamed Salah’la prensip anlaşmasına varıldı…
AYSAL SORDU, TERİM ‘BRUMA’ DEDİ
Bunun üzerine Aysal da dönemin teknik direktörü Fatih Terim’i aradı. Terim’e, “Bruma ve Salah’la anlaşma tamam. Hangisini istersin?’ diye sordu. Terim ise, daha önce de üzerinde durduğu isim olan Bruma’yı öne çıkardı. Hem yaşının genç olması hem de potansiyelinin daha yüksek görülmesi nedeniyle ‘Bruma alınsın’ dedi.