Galatasaray’dan bir atak daha! Yevhen Konoplyanka…

Tudor'un 4-3-3 sisteminde düşündüğü Konoplyanka için Galatasaray temaslara başladı.

Galatasaray’da yeni sezon hazırlıkları devam ederken transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılıların gündemine gelen son isimse geçtiğimiz sezon Schalke’de kiralık olarak forma giyen Yevhen Konoplyanka.

Bonservisi Sevilla’da bulunan Ukraynalı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, İspanyol kulübü ile temaslara başladı.

Gelecek sezon 4-3-3 sistemiyle oynamak isteyen teknik direktör Igor Tudor’un bu sistemde ileri üçlünün solunda Belhanda, ortada Gomis ve sağ tarafta da Konpolyanka’yı düşündüğü ve bu sebeple Ukraynalı oyuncunun transferinde ısrarcı olduğu öğrenildi.

Konpolyanka, 2015 yılında Dnipro ile Avrupa Ligi finali oynamış daha sonra Sevilla’ya transfer olmuştu.