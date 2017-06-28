Galatasaray’da hedef; kombinede rekor!

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro için hummalı bir çalışma yürüten Galatasaray’ın yeni sezon futbol kombineleri yarın saat 11.00’de genel satışa çıkacak. Yeni dönem kombineleri 600 TL’den başlayıp 4 bin 500 TL’ye ulaşan fiyatlarla satılacak.
Öncelikli kombine satışlarında 7 bin 500 ile son 5 sezonun ilk haftalık satış rekoru kırılmıştı. Anlaşma saplanan Maicon’un yanı sıra Belhanda ve Gomis’in açıklanmasıyla birlikte yarından itibaren yeni bir rekorun gelmesi bekleniyor. 2017-18 futbol sezonu kombineleri, GS Bonus kredi kartlarına 3,6 ve 9 taksit avantajıyla satış gişelerinden alınabilecek.
‘HEDİYELİ!’ TRİBÜN
Türk Telekom Stadı’nda bu sezon ayrıcalıklı bir tribün oluşturulacak. Doğu Tribünü 113 blokta ayrı turnike girişi, özel yemek alanı bulunun bu bloktan 4 adet kombine alana bir adet otopark kartı ve 100 TL’lik GSStore hediye çeki verilecek.