Galatasaray’da hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor

Galatasaray, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor Toto Süper Lig’de rakiplerine göre sezonu daha erken açan Galatasaray’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra iki grup halinde yediye üç dar alanda pas çalışması yapılırken ardından dokuza beş baskı ve topa sahip olma çalışması gerçekleştirildi.

Antrenmana daha sonra 10'a 10 top sahip olma çalışmasıyla devam edildi. Antrenmanın son bölümünde ise dar alanda 11'e 11 çift kale maç yapıldı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın akşam saat 19.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek. Galatasaray`ın anlaştığı Bafetimbi Gomis İstanbul`a geldi Galatasaray'ın yeni transferi Fransız golcü Bafetimbi Gomis İstanbul'a geldi. İlgili Haberi Oku