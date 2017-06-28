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Futbol sahaları böyle ‘hakem kandırma’ görmedi!

Brezilya 1. Lig takımlarından Bahia'nın formasını giyen Lucas Fonseca, futbol sahalarının gördüğü en abartı 'hakemi kandırma' girişimlerinden birine imza attı.
10:5028 Haziran 2017
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Futbol sahaları böyle ‘hakem kandırma’ görmedi!

Maçın 24’üncü dakikasında sarı kart gören Fonseca karşılaşmanın devamında ikinci bir karta karşı temkinli olmak yerine maç içindeki en tuhaf anın kahramanı oldu.

Bir ikili mücadele sonrası Flamengo forveti Paolo Guerrero elini tepki için Fonseca’ya salladı, Fonseca ise arada 1 metre mesafe olmasına çok aldırış etmeden yumruk yemiş gibi kendini yere attı. ‘Kül yutmaz’ hakemin iki oyuncuya da sarı kart göstermesini ardından Fonseca gerçek bir yumruk yiyerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

10 kişi kalan Bahia, 74’üncü dakikada gelen golle karşılaşmayı 1-0 kaybetti.

 

Etiketler
Bahia flamengo hakemi aldatma Lucas Fonseca
Son güncelleme: 11:15 | 28.06.2017
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