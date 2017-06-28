FIFA Konfederasyonlar Kupası yarı finalinde Şili, Portekiz’i penaltılarda 3-0 yendi ve finale çıktı

FIFA Konfederasyonlar Kupası yarı finalinde Portekiz ile Şili karşı karşıya geldi. 0-0'la penaltılara kalan maçta Şili kaptanı kaleci Claudio Bravo üç penaltıya da geçit vermezken Şili 3-0'la adını finale yazdırdı.

Rusya’da düzenlenen FIFA Konfederasyonlar Kupası’nda ilk yarı final mücadelesinde Portekiz ve Şili karşı karşıya geldi. Yoğun ve kıran kırana bir mücadeleye sahne olan müsabakanın normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona erdi. Penatı atışlarında ve karşılaşmanın sonunda 3-0’lık skorla gülen taraf Şili oldu.

Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma oyuna 83’te dahil oldu. Quaresma, etkili ortalarıyla Şili savunmasını oldukça zorlasa da penaltı atışlarında gelen fırsatı değerlendiremedi. Moutinho ve Nani de penaltılardan faydalanamazken Şili finale yükselen ve rakibini beklemeye başlayan taraf oldu.

Şili’de kaptan Claudio Bravo penaltı atışlarında harikalar yaratırken üç penaltıya da geçit vermedi. Kaptanıyla finale yükselen Şili’nin rakibi yarın TSİ 21.00’de başlayacak olan Almanya-Meksika mücadelesiyle belli olacak.