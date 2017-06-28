Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Fenerbahçe’ye kötü haber! Bogdanovic, NBA’ye gidiyor

Euroleague Şampiyonu Fenerbahçe'nin yıldızı Bogdan Bogdanoviç, NBA ekibi Sacramento Kings ile 3 yıl için 30 milyon dolar karşılığında anlaşmaya vardı.
14:5028 Haziran 2017
0
Fenerbahçe’ye kötü haber! Bogdanovic, NBA’ye gidiyor

Sırp basını, Bogdan Bogdanovic’in NBA takımı Sacramento Kings ile 3 yıllık kontrat yaptığını ileri sürdü. Sacramento’nun 3 yıl için yıldız oyuncuya 30 milyon dolar ‘105 milyon TL) ödeyeceği duyuruldu.

Sırp medyasından Kurir’in haberine göre, Bogdanoviç hafta içerisinde Amerika Birleşik Devletleri’ne uçarak yeni sözleşmesini imzalayacak.

Bogdanovic, şampiyonluk kutlamalarında kendisine yöneltilen sorulara yanıt olarak, “Kararımı ay sonunda vereceğim” ifadelerini kullanmıştı.

24 yaşındaki Bogdanovic, üç sezondur Fenerbahçe formasını terletiyordu. Fenerbahçe’de birkaç pozisyonda birden oynayabilen yıldız basketbolcu, son Euroleague şampiyonluğunda önemli katkılarda bulunmuştu.

Bogdanovic, sezon bittikten sonra ülkesine geri dönmüş ve Belgrad’daki basketbol kampında genç basketbolculara eğitim vermeye başlamıştı.

Fanatik

Etiketler
Bogdan Bogdanovic Fenerbahçe Kings NBA sacramento
Son güncelleme: 16:03 | 28.06.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER