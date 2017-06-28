Fenerbahçe’ye bir yıldız daha! Ben Arfa çalışmaları hızlandı

İki sezondur gündemden düşmeyen Fransız futbolcu için görüşmeler yeniden başladı. Bonuslarla 4 milyon Euro’yu geçen bir sözleşme masada. PSG de kiralamaya çok sıcak bakıyor.

İrfan YİRMİBEŞ – SÖZCÜ / Fenerbahçe için yeni bir dönem başladı. Başkan Aziz Yıldırım'ın şampiyonluk sözü vermesiyle Aykut Kocaman, Mehmet Ekici, Valbuena ve Dirar kadroya katıldı. Ancak taraftarın futbol kombinelerine beklenen ilgiyi göstermemesi üzerine süper yıldız transferi için çalışmalar yeniden hızlandı. 14 bin kombineli arasında yenileme yapan sayısı 3000 civarında. Bu sayının yükseltilmesi için düşünülen isim de iki yıldır gündemde olan 10 numara Hatem Ben Arfa.

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PERFORMANS AĞIRLIKLI KONTRAT

Kanarya, devre arası da oyuncunun kulübü Paris St.Germain ile büyük oranda anlaşmış ancak futbolcuyu ikna edememişti. Sarı-lacivertliler 30 yaşındaki yıldız futbolcunun menajeriyle yeniden temasa geçerek teklifini iletti. Garanti ücret olarak 3.5 milyon Euro önerildi. Bu rakam performans bonuslarıyla birlikte 4 milyon Euro'yuaşıyor. Kulüp, bu şekilde hem oyuncuyu Türkiye'ye gelmeye ikna etmeyi hem de yüksek performans almayı hedefliyor.

YÖNETİCİLER FAZLA MESAİDE

Nice’teki çıkışını PSG'ye taşıyamayan futbolcu, Fransız devinin geniş kadrosunda düşünülmüyor. Geçen sezon 32 maçta 4 gol atıp 7 asist yapan Hatem Ben Arfa için PSG'ye yapılan teklif ise satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde. F.Bahçe bedavaya bir sene kiralayacağı futbolcuyu beğenirse bonservisini alacak. Sarı-lacivertli yöneticilerin PSG ve Ben Arfa ile görüştüğü, temmuz ayı başına kadar sonuç almayı umduğu öğrenildi.