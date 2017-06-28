Fenerbahçe Kelsey Plum ile anlaştı

Fenerbahçe, WNBA takımlarından San Antonio Stars takımının bu yıl 1. sıradan draft ettiği oyun kurucu Kelsey Plum ile anlaşmaya vardı.

Kadın basketbolunda Avrupa ve Türkiye'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, WNBA takımlarından San Antonio Stars takımının bu yıl 1. sıradan draft ettiği oyun kurucu Kelsey Plum ile anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezon NCAA Division 1'de formasını giydiği Washington Üniversitesi ile harikalar yaratan 1.73 boyunda ve 23 yaşındaki Plum, 25 Şubat'ta bir maçta attığı 57 sayı ile tüm zamanların sayı rekorunu kırarken, ardından sezon rekorunu da tarihe gömmeyi başarmıştı.

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