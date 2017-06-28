Emre Mor’un menajeri Muzzi Özcan Fenerbahçe tesislerinde

Borussia Dortmund formasını giyen Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan kulüp binasına geldi.

Dortmund’un kiralanması ya da satılması gereken oyuncular listesinde gösterilen Emre Mor’un menajeri Muzzi Özcan bir görüşme yapmak üzere Fenerbahçe kulübü tesislerine geldi.

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