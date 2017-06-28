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Emre Mor’un menajeri Muzzi Özcan Fenerbahçe tesislerinde

Borussia Dortmund formasını giyen Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan kulüp binasına geldi.
13:2528 Haziran 2017
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Emre Mor’un menajeri Muzzi Özcan Fenerbahçe tesislerinde

Dortmund’un kiralanması ya da satılması gereken oyuncular listesinde gösterilen Emre Mor’un menajeri Muzzi Özcan bir görüşme yapmak üzere Fenerbahçe kulübü tesislerine geldi.

Detaylar birazdan…

28 Haziran 2017 Fenerbahçe`ye bir yıldız daha! Ben Arfa çalışmaları hızlandı İki sezondur gündemden düşmeyen Fransız futbolcu için görüşmeler yeniden başladı. Bonuslarla 4 milyon Euro'yu geçen bir sözleşme masada. PSG de kiralamaya çok sıcak bakıyor. İlgili Haberi Oku

Etiketler
emre mor Fenerbahçe transfer
Son güncelleme: 13:28 | 28.06.2017
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