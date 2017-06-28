Emre Mor’un menajeri Muzzi Özcan Fenerbahçe tesislerinde

Dortmund&#8217;un kiralanması ya da satılması gereken oyuncular listesinde gösterilen Emre Mor&#8217;un menajeri Muzzi Özcan bir görüşme yapmak üzere Fenerbahçe kulübü tesislerine geldi.. Detaylar birazdan&#8230;. \r. \r. \t\r. \t\t\r. \t\t\t28 Haziran 2017\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\tFenerbahçe`ye bir yıldız daha! Ben Arfa çalışmaları hızlandı\r. \t\t\t\tİki sezondur gündemden düşmeyen Fransız futbolcu için görüşmeler yeniden başladı. Bonuslarla 4 milyon Euro'yu geçen bir sözleşme masada. PSG de kiralamaya çok sıcak bakıyor.\r. \t\t\t\tİlgili Haberi Oku\r. \t\t\t\r. \t\t\r. \t\r. \r. .