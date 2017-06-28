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Dejan Meleg, Kayserispor’a imza attı

Kayserispor Vojvodina forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Dejan Meleg'le üç yıllık sözleşme imzaladı.
21:3628 Haziran 2017
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Dejan Meleg, Kayserispor’a imza attı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor transferde hızını artırmaya başladı. Teknik direktörlük koltuğunu Marius Sumudica’ya emanet eden Kayserispor, Vojvodina’nın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Dejan Meleg’i renklerine bağladı.

Geçen sezon küme düşme tehlikesi yaşayıp bu yıl aynı zorlukları çekmek istemeyen ve Fernando Boldrin, Stephane Badji, Silvio Lung ve Atila Turan’ı renklerine bağlayan Kayserispor Meleg ile üç yıllık sözleşme imzaladı.

Meleg, Ocak 2013’te Vojvodina’dan Ajax’a transfer olmuş, önce Cambuur’a kiralanmış, ardından Ocak 2016’da bonservis bedelsiz yeniden Vojvodina’ya dönmüştü. 2016-2017’de Meleg, 45 maça çıkmış, 12 gol atıp 6 da asist yapmıştı.

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Etiketler
Dejan Meleg kayserispor spor toto süper lig
Son güncelleme: 21:44 | 28.06.2017
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