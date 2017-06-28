Çaykur Rizespor’da Hikmet Karaman Brezilya’da oyuncu arıyor

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, oyuncu arayışları için Brezilya'ya gitti. Takımı Süper Lig'e taşımak için çalışacak olan Karaman, Alex ve Taffarel'le de buluşacağını ifade etti.

Bu sezon son hafta veda ettiği Spor Toto Süper Lig’e yeniden dönmek isteyen TFF 1. Lig’in yeni ekibi Çaykur Rizespor’da teknik direktör Hikmet Karaman, transfer çalışmaları için Brezilya’ya gitti.

Yeşil-mavili takımın orta saha ve forvet hattına takviye planlayan Hikmet Karaman, Brezilya’da Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Alex ve Galatasaray’ın eski kalecisi Taffarel’le de bir araya geleceğini söyledi. Transferde hata yapmak istemediklerini, kadroyu güçlendireceklerini ifade eden Hikmet Karaman, telefonda yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Elimizdeki mevcut kadrodan ayrılmak isteyen oyuncularımızla görüşeceğiz. Geçen sene bize katkısı olmayan bazı oyuncular var. Rize’deki 10 günlük kampımızda bunların durumunu değerlendireceğiz. Bazısı ile yollarımız ayrılacak. Kadroda tutabileceğimiz yabancı oyuncu sayısı belli. Buna göre çalışma yürüteceğiz. Forvet ve orta saha olmak üzere 2 oyuncu alacağız. Şu ana kadar 3 maç izledim ve 7 maç daha izleyerek kararımı vereceğim. Kaliteli oyuncular var. Hata yapmak istemiyorum. Brezilya’da Alex ve Taffarel’den de destek alacağım.”