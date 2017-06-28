Bursaspor, Le Guen’i bekliyor

1 Temmuz Cumartesi günü yeni sezon çalışmalarına başlayacak olan Bursaspor, transfere son noktayı koyabilmek için de Fransa'ya giden yeni teknik direktörü Paul Le Guen'in dönmesini bekliyor.

Geçtiğimiz sezon son hafta karşılaşmasında Trabzonspor´u deplasmanda 2-1 yenerek Spor Toto Süper Lig´de kalmayı başaran Bursaspor, yeni sezonda sıkıntılı günler yaşamamak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İmza töreninin ardından ülkesi Fransa´ya giden Paul le Guen´in cuma günü teknik ekibindeki arkadaşlarıyla birlikte Bursa´ya döneceği, Kulüp Başkanı Ali Ay ve transfer komitesi ile bir araya gelerek Fransa´da yapmış olduğu görüşmeleri aktaracağı bildirildi.

Mali Asbaşkan Fatih Pulat, transferde gündeme gelen Titi için olumlu gelişmeler yaşandığını, ancak imzayı atmadan kesin bir şey söylemek istemediklerini, Galatasaray’dan ayrılan Sabri Sarıoğlu ile ilgili bir gelişme olmadığını belirtti.