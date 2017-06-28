Beşiktaş’ta giden çok gelen yok!

Şenol Güneş, şampiyon kadroyu koruyup transferlerin kampa yetişmesini istiyor ancak gelişmeler aksi yönde. Kontratları sona eren ve planlarda olmayan isimlerin fazlalığı da endişe yaratıyor.

SÖZCÜ – Beşiktaş bir yandan yeni transferler için uğraşıyor, öte yandan da kadro yapılanmasındaki sorunları aşmaya çalışıyor. Siyah-beyazlılar aslında varlık içinde yokluk çekiyor. Son dört yılda kadroya katılan ancak istikrarlı olarak verim alınamayan isimler kiralık gittikleri takımlardan geri döndü. Bu oyuncular Şenol Güneş'in gelecek planları arasında yer almıyor. Kimisi yeniden kiralanacak, kimisi de kontratlarının son yıllarında oldukları için en az zararla elden çıkartılacak.

ABOUBAKAR RESMEN GİTTİ

Şampiyonluğa büyük katkı veren Aboubakar'ın kiralık kontratı bitti. Rotasyonda zaman zaman yer alan Atınç ve Ömer ile devre arasında takıma katılan Demba Ba ve Ersan da şu anda kadroda değil. Güneş; Boyko, M.Pektemek, Aras, Veli, Franco ve Milosevic'i de kadroda düşünmüyor. Bonservisi resmen alınan Caner ile kiralık gittiği West Ham'dan geri dönen G.Töre de kalanlar hanesinde. Yeniden kiralanacak Talisca ve Utku ile birlikte Beşiktaş'ın aktif kadrosunda sadece 19 oyuncu var.

YİNE SON DAKİKA İMZALARI

Üstelik mevcut kadroda durumları belli olmayanlar da bulunuyor. Marcelo ve Atiba için resmi ya da gayriresmi teklifler var. Oğuzhan ve Tolgay'ın adları da hem iç hem dış basında farklı takımlarla anılıyor. Üç kulvarda 50'nin üzerinde maça çıkması beklenen Beşiktaş'ta yönetimin önünde zorlu bir periyot bulunuyor. Sezon açılışına bir haftadan az süre kala transferlerin kampa yetişmesi zor gözüküyor. Şenol Güneş, yine son dakika imzalarına mecbur kalacak gibi.

FFP DE SIKINTI YARATIYOR

UEFA ile anlaşması bulunan Beşiktaş, mali olarak kontrol altında. Son iki sezonda olduğu gibi siyah-beyazlılar, bonservis harcaması yapmak için oyuncu satmak zorunda. Sözleşmesi bitmiş veya kiralık alınan oyuncular kısıtlama dışı olsa da UEFA, her harcamayı yakından takip ediyor. Beşiktaş yönetimi, son iki sezonda kiralık isimlerden verim aldı ve tatmin edici oyuncu satışı yaptı. Bu sezon da benzer bir başarının oluşması şart.

GİDENLER

Ersan Gülüm

Demba Ba

Aboubakar

Ömer Şişmanoğlu

Atınç Nukan

GİDECEKLER

Denys Boyko

Mustafa Pektemek

Aras Özbiliz

Veli Kavlak

Pedro Franco

Alexander Milosevic

KALANLAR

Fabricio

Tolga Zengin

Utku Yuvakuran

Marcelo

Matej Mitrovic

Dusko Tosic

Gökhan Töre

Adriano

Caner Erkin

Andreas Beck

Gökhan Gönül

Necip Uysal

Atiba Hutchinson

Oğuzhan Özyakup

Tolgay Arslan

Gökhan İnler

Talisca

Ryan Babel

Ricardo Quaresma

Cenk Tosun