Ankaragücü’den transfer şov! Meireles,Hakan ve Savaş…

Ankaragücü yeni sezon öncesi gözünü önemli isimlere dikti. Teknik direktör İsmail Kartal, Fenerbahçe'den eski öğrencileri Meireles, Hakan ve Savaş'ın alınması için yönetime rapor verdi.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluğunu ilan edip TFF 1. Lig’e adını yazdıran Ankaragücü, transfer harekatına başladı. Yeni sezona güçlü ve alternatifli bir kadroyla girmeyi planlayan sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal’ın raporuyla çalışmalarını sürdürüyor. Kartal’ın istediği oyuncuların başında F.Bahçe’den öğrencileri olan 3 isim geliyor.

KARTAL İŞBAŞINDA!

Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe’den ayrılan ve bir yıl oynamayan Raul Meireles’i kadrosunda görmek isteyen Kartal, Hakan Çinemre ile Savaş Polat’la da savunmayı güçlendirmeyi hedefliyor.

Kartal’ın 34 yaşındaki Meireles’le bizzat kendisinin görüşeceği belirtilirken, yönetim de iki genç oyuncu için F.Bahçe’nin kapısını çalacak. 23 yaşındaki Hakan, geçen sezon kiralık oynadığı Eskişehir’de 33 maça çıktı. 20 yaşındaki Savaş ise F.Bahçe formasıyla 4 Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında oynadı.

HEDEFİMİZ HEP ZİRVE

Teknik Direktör İsmail Kartal, Ankaragücü camiasına şampiyonluk sözü verdi. Kartal, “Büyük bir camiaya geldim. Taraftarlarımızla birlikte güzel başarılara imza atmak istiyoruz. Hedefimiz her zaman zirve olacak” ifadelerini kullandı.

Ankaragücü İsmail Kartal`ı göreve getirdi Süper Lig'e dönme hedefiyle sezona başlayacak olan TFF 1. Lig ekibi Ankaragücü, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getirdi. İlgili Haberi Oku