Alman kaleci kopya çekerek 2 penaltı kurtardı!

Alman kaleci Julian Pollersbeck, İngiltere ile oynanan ve penaltılara giden maçta sahalarda görülmemiş bir taktikle 2 penaltı kurtardı.

U21 Dünya Kupası yarı final maçında Almanya ile İngiltere karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 sona eren maçta Almanya penaltılar sonunda toplamda 6-5’lik skorla finale çıktı. Maça ise Alman kaleci Julian Pollersbeck damga vurdu.

NOTLARA BAKARAK 2 PENALTI KURTARDI

Genç Alman kaleci Julian Pollersbeck, yeşil sahalarda ender görülebilecek bir taktikle 2 penaltı kurtarmayı başardı.

Pollersbeck İngiliz oyuncuların penaltı atışlarından önce tozluğuna sakladığı notlara baktı. Alman kalecinin notlarında hangi oyuncunun penaltı atışını hangi köşeye vuracağı yazıyordu.

Bu şekilde 2 penaltı atışını kurtaran Pollersbeck, Almanya’yı finale taşıyan isim oldu. Aynı zamanda maçın adamı da seçilmeyi başardı.

LEHMANN’DA KOPYA ÇEKMİŞTİ

2006 yılında Almanya’da düzenlenen Dünya Kupasında Almanya ile Arjantin’in karşı karşıya geldiği maç normal süresi ve uzatmaları eşitlikle tamamlanınca penaltı atışlarına gidilmişti ve Alman kaleci Jens Lehmann penaltı atışları öncesinde penaltı kullanacak oyunlar ile ilgili kopya çekmişti.