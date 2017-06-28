Akhisar Belediyespor’da Reşo harekatı

Akhisar Belediyespor, Aytemiz Alanyaspor'un genç sağ kanat oyuncusu Reşo Akın'ı kadrosuna katmak için çalışıyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, geçen sezon Aytemiz Alanyaspor’un Aydınspor 1923’e kiraladığı 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Reşo Akın’la ilgileniyor.

Reşo Akın, geçen sezon 2’nci Lig’de 32 müsabakada görev alırken Ziraat Türkiye Kupası’nda da 6 maça çıktı. Defansta forma giymesine rağmen ligde 3, kupada 2 gol kaydeden Reşo, Ziraat Türkiye Kupası’nda Akhisar Belediyespor’a karşı 2 defa oynadı. Reşo’yu Bursaspor’un da takip ettiği ileri sürüldü.

Dış transferde yetenekli genç yerli futbolculara yönelen Akhisar Belediyespor, Denizlispor’dan sağ bek Alperen Babacan ve Balıkesirspor’dan orta saha oyuncusu Eray Ataseven’le anlaşmıştı.