Volkan Demirel’le yola devam

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi biten Volkan Demirel'le yola devam ediyor. Tecrübeli kalecinin sözleşmesiyle ilgili olarak herhangi bir açıklama yapılmazken, Volkan bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

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