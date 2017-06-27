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Volkan Demirel’le yola devam

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi biten Volkan Demirel'le yola devam ediyor. Tecrübeli kalecinin sözleşmesiyle ilgili olarak herhangi bir açıklama yapılmazken, Volkan bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
19:5627 Haziran 2017
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Volkan Demirel’le yola devam

Fenerbahçe’nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Sezon sonunda sözleşmesi biten ve “Boş mukavele imzalamaya hazırım” diyerek başarılı file bekçisinin, yönetimle anlaşmaya vardığı ve sözleşmesinin detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanacağı öğrenildi.

Tecrübeli file bekçisinin kaç yıllık sözleşmeye imza attığıyla ilgili olarak ise herhangi bir bilgi alınamadı. Yönetimin, Topuk Yaylası’nda yapılacak olan kamp öncesinde Volkan Demirel’in kaç yıllık sözleşmeye imza attığı ve sözleşmesindeki detayları açıklayacağı ifade edildi. Tatilini ailesiyle birlikte Yunanistan’da geçiren Volkan Demirel, Fenerbahçe’nin ilk antrenmanında takımla birlikte çalıştı.

27 Haziran 2017 Fenerbahçe`de Emenike, van der Wiel ve Volkan Şen kadro dışı! Sezonun ilk antrenmanını yapan Fenerbahçe'de 3 ismin kadro dışı kaldığı açıklandı. Emmanuel Emenike, Gregory van der Wiel ve Volkan Şen, takımla birlikte çalışmalarda yer almayacak. İlgili Haberi Oku

Etiketler
antrenman Fenerbahçe volkan demirel
Son güncelleme: 20:02 | 27.06.2017
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