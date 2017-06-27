Volkan Demirel’den ‘Fenerbahçe’ fedakarlığı!

Yılda 2.5 milyon Euro kazanan Volkan Demirel, Fenerbahçe ile sözleşme yeniledi ancak ücretinde büyük bir indirime gidildi.

Fenerbahçe uzun süredir görüşme halinde olduğu kaptan Volkan Demirel ile 2 artı 1 yıllık anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz 4 sezon boyunca yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret kazanan deneyimli kalecinin kendisine teklif edilen yeni sözleşmede çok daha düşük bir ücrete imza attığı ortaya çıktı.

Tam 15 yıldır Fenerbahçe kalesini koruyan Volkan Demirel daha önce yaptığı açıklamada sarı­lacivertli takımda boş mukaveleye imza atmaya hazır olduğunu ifade ederken, ücret konuşmayacağını söylemişti.

Sarı­ lacivertli yönetimin belirlediği miktarın önceki maaşına göre bir hayli düşük olduğu ancak Volkan'ın düşünmeden 2+1 yıllık imzayı attığı kaydedildi.